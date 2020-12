Gottino/ Geraldo Luís Reprodução internet

Por O Dia

Meus caros leitores, não sei o que está acontecendo nos corredores da Record TV em São Paulo, mas a única certeza que tenho é que além do álcool em gel, precisam começar a distribuir muito óleo ungido por lá e eu te conto o motivo: Já não é segredo para muita gente nos corredores da emissora que um conhecido apresentador de um programa nacional tem mexido seus pauzinhos para roubar o lugar de outro apresentador, o Reinaldo Gottino. Sim, é isso mesmo que vocês leram!



Acontece que o 'Balanço Geral SP' de Gottino tem audiência e retorno comercial muito maior que o programa que é apresentado em rede nacional. O tal jornalista puxador de tapete adora pagar de defensor dos fracos e oprimidos, mas todo mundo que convive com ele sabe muito bem como ele é, pois o próprio já falou em alto e bom som que não gosta de pobre. Detalhe que esse apresentador era pobre antes de conquistar a fama, mas deve ter esquecido suas origens entre as roupas de grife que ostenta. E mais: ele não está sozinho na disputa pelo 'Balanço Geral SP'. Um outro apresentador de um jornal local do nordeste também está bem de olho na vaga que sequer está aberta.



Publicidade

E como fofoca pouca é bobeira, na mesma Record de São Paulo, Geraldo Luís conseguiu garantir seu novo programa na grade da emissora em 2021, mas mal sabe ele que um apresentador da casa - que inclusive já tem programa na grade - foi se oferecer para o mesmo horário em que Geraldo está programado para ir ao ar.



Em conversa com seus superiores, sabem qual foi a argumentação usada pelo tal apresentador 'falsiane' para garantir que ele fique com a vaga do Geraldo? Que se o agraciarem com o horário reservado a Geraldo, ele se compromete a trazer vários patrocinadores. E cabe deixar claro que o espertinho quer o horário de Geraldo para ter seu segundo programa, pois não pretende abrir mão do primeiro que já é seu.



Publicidade

Mas a coluna, que é do bem, deve avisar: não se preocupe, Geraldo, pois esse apresentador precisa do seu horário porque está sendo chantageado, mas em breve contamos os motivos.