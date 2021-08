A taça da Copa do Brasil - Vinnicius Silva/Cruzeiro

Publicado 01/08/2021 18:12

Rio - O Fluminense foi o primeiro clube a se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil, neste sábado, mas só irá conhecer seu próximo adversário na próxima sexta-feira. A CBF TV transmitirá o sorteio dos próximos confrontos no site da organização, nas redes sociais e no Youtube às 15h.

Diferente do que aconteceu nas etapas anteriores, nesse sorteio, o tricolor das laranjeiras e os outros sete clubes que avançarem às quartas não serão divididos por potes. Isso significa que qualquer confronto será possível e o chaveamento antecipará as chances de semi e final.

Pelo calendário, os jogos de ida e volta das quartas de final devem acontecer entre o fim de agosto e o começo de setembro. Com isso, a expectativa é que os jogos aconteçam em 24, 25, e 26 ida e 31 de agosto, 1 e 2 de setembro, os da volta.