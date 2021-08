Gabriel Teixeira comemora o golaço marcado no Maracanã - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 01/08/2021 15:26 | Atualizado 01/08/2021 15:27

Rio - Alvo de críticas por parte da torcida tricolor, Gabriel Teixeira justificou, no fim da noite de sábado, a comemoração do bonito gol que fez na vitória por 3 a 0 do Fluminense sobre o Criciúma. Em tom de protesto, o jogador colocou as mãos na orelha e depois fez gesto tapando os ouvidos.



Em sua conta no Instagram e Twitter, o atleta fez uma avaliação do seu momento no clube, admitiu não vir bem nos últimos jogos, mas direcionou a comemoração ao que chamou de comentários maldosos.

"Eu tenho plena consciência que não estou vindo bem, sei que minha fase vai melhorar e vou poder ajudar muito mais o FLUMINENSE! E eu sei que críticas são normais e não tem nenhum problema em me criticar, isso é muito normal, mas esses dedos nos ouvidos são para comentários maldosos, são para comentários falando que eu sou um lixo, que não sirvo para nada, falando que devo me machucar pra sair da equipe. São para esses comentários que meus ouvidos estão fechados", disse o atleta, na postagem.

A atitude soou para parte da torcida como uma tentativa de atacar os próprios torcedores, por isso o atleta parece ter tomado a decisão de justificar. "A intenção nunca foi ofender a essa torcida que sempre me apoiou! Estou aqui para respeitar e ajudar este Gigante Clube", concluiu o atleta.

A partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil tinha tudo para ser tranquila, não fosse o momento do tricolor. O clube das Laranjeiras vinha de três derrotas, sendo a última na primeira partida das oitavas contra o time catarinense.