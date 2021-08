Fred - Lucas Mercon

FredLucas Mercon

Publicado 01/08/2021 10:00

Rio - Artilheiro do Fluminense na temporada, Fred voltou a passar em branco contra o Criciúma. No entanto, o jogador, de 37 anos, reviveu uma das características que vem adotando pelo clube carioca em 2021: a de garçom. O centroavante deu um belíssimo passe para Luiz Henrique marcar o terceiro gol do clube das Laranjeiras na vitória que valeu a classificação paras as quartas de final da Copa do Brasil.

Publicidade

Segundo maior artilheiro da história do Fluminense, Fred vive o seu maior jejum de gols na temporada. O atacante não marca há cinco jogos pelo clube carioca. O jejum acontece após o centroavante ter sofrido uma lesão na partida contra o Ceará e ter desfalcado o clube carioca em duelos importantes, inclusive no jogo de ida das oitavas da Libertadores contra o Cerro.



O sábado foi um dia especial para o ídolo tricolor. Fred recebeu um convite do Maracanã para colocar seus pés na Calçada da Fama do estádio. Neste local, o estádio faz homenagem a grandes nomes da história do futebol brasileiro e até mesmo internacional.