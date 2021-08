Neymar - Lucas Figueiredo/CBF

NeymarLucas Figueiredo/CBF

Publicado 01/08/2021 17:39

Rio - Em suas redes sociais, o atacante da seleção brasileira, Neymar, parabenizou a conquista da medalha de ouro da atleta Rebeca Andrade na ginástica feminina pelos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A medalhista olímpica somou uma média de 15.083 em seus dois saltos e, com o resultado, se tornou a primeira mulher a conquistar medalha de ouro em competições individuais nas Olimpíadas. Por sua vez, o atacante conquistou a medalha de ouro com a seleção brasileira no Rio-2016.

Publicidade

No entanto, nesta Olimpíada, Neymar não foi liberado pelo PSG para ser convocado, porque devido aos Jogos Olímpicos estarem sendo em Data Fifa, o clube francês não era obrigado a ceder os atletas para o evento.