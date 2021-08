Messi tem boas chances de continuar no Barcelona, segundo presidente do clube - AFP

Messi tem boas chances de continuar no Barcelona, segundo presidente do clubeAFP

Publicado 01/08/2021 16:18

Barcelona (ESP) - O Barcelona aguardava por Lionel Messi para a reapresentação do elenco, nesta segunda-feira, em seu Centro de Treinamento. Apesar da expectativa pelo retorno do craque aos trabalhos, isso não irá acontecer.

De acordo com o "Mundo Deportivo", as negociações para a renovação do contrato ainda não estão concluídas e não está previsto que o craque argentino esteja presente para trabalhar. Messi só pretende retornar e iniciar a preparação para a temporada quando tudo estiver resolvido.

Publicidade

Joan Laporta, presidente do Barcelona, segue confiante na renovação com o ídolo do clube catalão. Nos últimos dias, o mandatário afirmou que o processo está progredindo. Lionel Messi tem a proposta em mãos enquanto aguarda o Barça equilibrar as contas e os gastos com o elenco atual.