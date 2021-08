Matheus Cunha marca o gol da vitória e bate com orgulho no peito - Rodolfo Vilela/rededoesporte.gov.br

Publicado 01/08/2021 15:19

Japão - O atacante Matheus Cunha ainda não é certeza para a semifinal do futebol masculino das Olimpíadas. A decisão de entrar em campo só será tomada horas antes da partida, que ocorrer às 5h (de Brasília) na próxima terça-feira.

O camisa 9 fez o gol da vitória na classificação sobre o Egito, mas precisou ser substituído ao longo da partida após sofrer uma contratura muscular na coxa esquerda. O atacante tem feito tratamentos intensivos para tentar se recuperar a tempo.

Os médicos da seleção aguardam uma melhor cicatrização do músculo para realizar um exame de imagem para que análise seja mais precisa e ter um diagnóstico mais detalhado da lesão.

"Por precaução, tiramos ele o mais breve possível e iniciamos tratamento assim que ele chegou no banco. Não só com medicação, mas também com tratamento local. Durante a noite, ele tratou. É um exemplo de atleta, está sempre à disposição para fazer o tratamento, tem um objetivo. O Cunha acordou bem, fez tratamento durante o dia", disse o médico Marco Antonio Azizi, antes de completar:

"Ele é dúvida para o jogo, não podemos afirmar se ele pode jogar ou não. Estamos evoluindo a cada minuto, é constante nosso tratamento. Se tudo continuar como a gente espera, pretendemos fazer exame de imagem nele e ver se ele pode jogar ou não. Essa decisão só teremos horas antes do jogo", concluiu.