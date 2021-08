Grupo Globo - Reprodução

Grupo GloboReprodução

Publicado 01/08/2021 11:24

Japão - Rebeca Andrade não só trouxe um ouro inédito na ginástica artística, como também foi responsável por recordes históricos de audiência da TV Globo. No Rio de Janeiro, a transmissão aumentou em 80% a audiência da faixa (5h56 às 6h52), alcançando média de 9 pontos, maior audiência do horário aos domingos em 19 anos, desde junho de 2002.

No PNT e em São Paulo, foram 6 pontos, dobrando a média do horário em São Paulo (100%) e crescendo expressivos 50% no PNT. A medalha de bronze da natação nos 50m livres, conquistada por Bruno Fratus, fez 18 pontos o PNT, mantendo a audiência média do horário (22h29 às 22h42).

Publicidade

A vitória da seleção masculina de vôlei contra a França também foi destaque na madrugada. Na transmissão do clássico mundial das quadras, a TV Globo viu um aumento de audiência de 56% no PNT e 40% em SP, ambas com 14 pontos. A maior média do horário das madrugadas de domingo (23h03 às 1h59) desde o especial do BBB 101 em maio. No Rio, foi a maior audiência (17 pontos) desde a transmissão do Carnaval do ano passado, um crescimento de 55% para o horário.

O jogo que acabou eliminando a dupla brasileira Ágatha e Duda no vôlei de praia também despertou o interesse do público, fazendo a audiência da TV Globo crescer 33% no PNT e em SP e 50% no Rio.