Publicado 01/08/2021 12:45

Tóquio - O ex-lateral do Fluminense, Igor Julião, que defende atualmente o Vizela-POR, sugeriu em sua conta no Twitter uma homenagem à Rebeca Andrade, ginasta brasileira que já conquistou duas medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Para o atleta, Rebeca deveria virar estátua e substituir a homenagem ao bandeirante Borba Gato, que teve sua estátua incendiada recentemente em São Paulo.

O monumento é assunto há alguns dia e abre diversas discussões na grande São Paulo. Para ativistas envolvidos no incêndio da obra, se tratava de "questionar a homenagem feita a um genocida e abusador". Igor Julião, jogador conhecido também por seus posicionamentos políticos fora dos gramados, opinou:

"Substituir a estátua do Borba gato por uma da Rebeca Andrade pra ontem."

Rebeca Andrade conquistou medalha de prata no individual geral da ginástica artística de Tóquio-2020 e ganhou o ouro no salto, em prova realizada na manhã deste domingo (1). A ginasta já tinha se tornado a primeira brasileira da modalidade a conquistar uma medalha e, agora, marca seu nome na história dos esportes olímpicos do país.