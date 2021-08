Mayra Aguiar, bronze na categoria até 78kg, competirá na categoria peso-pesado no lugar de Maria Suelen, machucada - AFP

Mayra Aguiar, bronze na categoria até 78kg, competirá na categoria peso-pesado no lugar de Maria Suelen, machucadaAFP

Publicado 02/08/2021 19:49

Rio - Em entrevista ao portal "UOL", a judoca Mayra Aguiar comentou sobre a consistência que obteve nas últimas Olimpíadas. A medalhista olímpica é a única atleta brasileira que subiu três vezes no pódio em três edições seguidas.

"Nunca pensei nisso, mas ia ser muito legal ter minha história contada. O livro do João Derly, por exemplo, é inspirador. Eu vivi muita coisa, são muitos anos... Entrei com 14 anos na seleção e já comecei a viajar, esse é meu quarto ciclo olímpico. Então, tem bastante história que poderia contar", disse Mayra Aguiar.

Após embarcar no Brasil, Mayra Aguiar já está de olho em Paris-2024 e destaca o orgulho que tem por fazer parte dos atletas premiados nesta edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

"É maravilhoso poder fazer parte disso. É um time de meninas muito fortes e novas conquistando títulos maravilhosos. Um time com gente de hoje e com uma base muito forte vindo. Estou muito feliz de fazer parte desse grupo e ainda estou com muito vontade para continuar. Eu ainda tenho muito gás para visualizar Paris e tenho certeza de que essas meninas que estão vindo agora também".

A medalhista olímpica ressaltou a importância do namorado, Leonardo Lara Lopes, que também é judoca, nos momentos de adrenalina durante as Olimpíadas.

"Eu consegui dormir bem. Meu namorado [o judoca Leonardo Lara Lopes] fez muito bem para mim, principalmente nesses últimos tempos. Eu tenho muito problema de sono, muito! E todo dia a gente conversava pelo Facetime. E ele fazia quase que uma mentalização para eu imaginar que estava num lugar tranquilo, essas coisas, e acabava me acalmando. Foi agradável, foi tranquilo".

Nesta terça-feira (3), Mayra Aguiar completa 30 anos de idade e, sobre esta data comemorativa, a medalhista olímpica destaca a importância de manter a forma e ser mais precisa para as próximas competições.

"Cada competição que faço consigo enxergar muita coisa, tanto na vitória quanto na derrota. Principalmente quando perco alguma luta. O Mundial me trouxe muito isso. Só fiz essa competição antes das Olimpíadas, mas foi essencial para ver o que estava faltando, o que eu precisava fazer para melhorar nos 20 dias que faltavam para os Jogos. Saio de Tóquio também com muita ideia para botar no treino. Estou muito empolgada com isso, já anotei tudo para chegar lá e falar com meu técnico, com o preparador físico e esquematizar um plano para buscar a perfeição. Sempre todos os dias buscando o melhor de mim", disse medalhista olímpica.