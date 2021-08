Isaquias Queiroz e Jacky Godmann - Julio Cesar Guimarães/COB

Isaquias Queiroz e Jacky GodmannJulio Cesar Guimarães/COB

Publicado 02/08/2021 22:08 | Atualizado 02/08/2021 22:27

Era preciso ficar apenas entre as quatro primeiras canoas e Isaquias Queiroz e Jacky Godmann fizeram uma prova de estratégia para garantir o lugar na briga por medalha na categoria C2 1000 em Tóquio, na noite desta segunda-feira, já manhã de terça no Japão. Na segunda semifinal, terminaram em quarto lugar com o tempo de 3min27s167 e avançaram à decisão.

A dupla brasileira vai buscar o pódio às 23h53 desta segunda-feira (horário do Brasil). O recorde olímpico é quebrado de novo! Que demais! Os alemães Sebastian Brendel e Tim Hecker terminam a prova com o tempo de 3:26.812. Os irmãos Petr Fuksa e Martin Fuksa, da República Tcheca, ficam foram da final.