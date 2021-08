Rebeca Andrade conquista medalha de ouro no salto . Foto: Míriam Jeske/COB - Míriam Jeske/COB

Rio - Nesta segunda-feira (2), a ginasta Rebeca Andrade encerrou a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Após conquistas históricas, a atleta brasileira é a primeira a conquistar duas medalhas na mesma edição das Olimpíadas, tendo sido premiada com uma medalha de prata na prova individual geral e um ouro inédito para a modalidade no salto.

"Jamais poderia esperar tudo que aconteceu aqui. O atleta de alto rendimento sempre quer ganhar medalhas, mas eu acho que ganhei muito mais que só as medalhas. Eu ganhei a admiração das pessoas, o respeito, eu fiz história. Eu representei um país inteiro", disse medalhista olímpica.

A atleta participou da última prova apresentando novamente ao som de "Baile de Favela". No entanto, Rebeca terminou a final em quinto lugar, com o pódio sendo formado pela americana Jade Carey com o ouro, Jade Carey, Vanessa Ferrari, da Itália, com a prata, e Mai Murakami, do Japão, com o bronze.

"Estou muito feliz, muito grata com todas as apresentações desde o primeiro dia e por ter finalizado tão bem agora com o solo. Ter levado mais alegria para o Brasil, para todas as pessoas que torceram por mim, que acreditaram no meu talento. Repercutiu tanto e inspirou tantas pessoas, que não tem outra coisa que não seja gratidão", disse Rebeca Andrade.

Após sofrer três cirurgias no joelho em quatro anos, sendo a última em 2019, a atleta brasileiro conseguiu chegar em Tóquio e fazer história representando o Brasil na ginástica artística feminina.

"Eu me senti incrível. Não me senti pressionada para nada, para ganhar uma medalha para o Brasil, para acertar tudo. Foi uma coisa muito natural, que só fluía. O fato de eu pensar assim me ajudou muito a ter os bons resultados que tive aqui. Estou extremamente satisfeita com a minha performance em todos os aparelhos", concluiu.