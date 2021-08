Jhon Arias comemora gol pelo Santa Fe - Foto: Reprodução

Jhon Arias comemora gol pelo Santa FeFoto: Reprodução

Publicado 02/08/2021 16:22

Rio - O Fluminense mira a contratação do meia-atacante Jhon Arias, de 23 anos, do Santa Fe. A princípio, a contratação do jogador seria por um empréstimo, no entanto, as conversas podem avançar para um contrato em definitivo. A informação foi veiculada inicialmente pelo portal "Sentimento Tricolor" e confirmada pelo portal "Extra".

Pela Libertadores, o meia-atacante enfrentou o Fluminense duas vezes na fase de grupos, dessa forma, poderia ser inscrito no plantel do Tricolor das Laranjeiras, caso avance às quartas de final, contra o Cerro Porteño, nesta terça-feira (3) no Maracanã, pela torneio continental.

Publicidade

Além de Nenê, Ganso, Cazares, o Fluminense conta também com o volante Nonato, por empréstimo junto com Internacional. No entanto, o atleta pode atuar mais avançado dentro de campo, e com a possível chegada de Jhon Arias, seria mais um jogador para disputar a posição no meio-campo.