Bobadilla no treino do FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 02/08/2021 18:21

Rio - O atacante do Fluminense Raúl Bobadilla testou positivo para covid-19 e seguirá fora da lista de relacionados do tricolor. Sem atuar desde 27 de junho, quando sofreu uma lesão na panturrilha, o atleta estava em fase final de recuperação, mas diagnóstico do vírus deve adiar ainda mais o retorno.

A expectativa era que o atleta pudesse ser opção no banco de reservas do Flu, na partida desta terça-feira, contra o Cerro Porteño, válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Com a infecção, ele deve permanecer pelo menos dez dias afastados dos gramados.

Segundo o Fluminense, o atleta, que disputou 20 partidas e marcou um gol, já está em isolamento. A ausência deve manter as mesmas opções que estiveram no banco no último sábado, quando o clube das Laranjeiras venceu o Criciúma por 3 a 0: Abel Hernandez e John Kennedy.