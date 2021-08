Yago Felipe - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Rio - Após reverter o placar e garantir a classificação na Copa do Brasil, o Fluminense volta às atenções para as oitava da Libertadores. Nesta terça, o time entra em campo às 19h15, no Maracanã, contra o Cerro Porteño para decidir uma vaga na próxima fase da competição continental. Em entrevista ao site do clube, Yago Felipe exaltou a equipe e disse que a vitória sobre o criciúma deu ainda mais confiança para o jogo desta terça.

- Foi uma classificação muito importante. A gente sabia o que representava passar de fase. Começamos com um resultado adverso, mas nossa equipe sabe da sua força e demonstramos dentro de casa que podemos brigar longe. A vitória aumenta a confiança. Passar de fase sempre é importante para o grupo. E temos chance de concretizar também uma classificação na Libertadores. Aumenta a confiança, mas aumenta também a responsabilidade, a concentração, para que a gente possa fazer um grande jogo e conquistar a vaga - disse o volante.

Além disso, Yago disse que o time deve adotar a mesma postura apresentada no último sábado contra o Criciúma, com agressividade para confirmar a classificação. Ele pediu concentração e luta para avançar na competição e não tropeçar mesmo com a vantagem que tem.

- A gente tem que adotar uma postura assim, de muita concentração e muita luta para que a gente possa, diante de um grande adversário como é o Cerro, fazer um grande jogo e avançar na Libertadores - destacou.

Caso garanta a classificação, o Fluminense terá pela frente o Barcelona de Guyaquil, do Equador. Vale destacar que o Tricolor venceu o primeiro jogo contra o Cerro Porteño por 2 a 0 e tem boa vantagem, podendo perder até por um gol de diferença na Maracanã.