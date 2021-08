Caio Paulista dá assistência para o gol de Fred pelo Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Rio - O atacante Caio Paulista não poderá ser relacionado nesta fase decisiva da Libertadores contra o Cerro Porteño, no Maracanã, nesta terça-feira. Ainda lesionado, o jogador é uma das peças fundamentais do elenco do Tricolor das Laranjeiras e tem data de retorno previsto para o final de agosto. A informação é do portal "GE".

Para o confronto, o técnico Roger Machado deve escalar o atacante Luiz Henrique novamente. A lesão de Caio Paulista foi na coxa direita e diagnosticada de grau 3, considerada grave. No entanto, apesar de o Fluminense não divulgar o prazo de retorno, a lesão do jogador pode variar de acordo com outros atletas, mas o tempo de recuperação está previsto para um mês.

Dessa forma, Caio Paulista não desfalcará o Fluminense nas próximas três rodadas pelo Campeonato Brasileiro, além das duas partidas pelas quartas de final contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador, caso avance nesta terça contra o Cerro Porteño.