Roger Machado, técnico do FluminenseLucas Mercon/Fluminense

Publicado 03/08/2021 12:23

Rio - O Fluminense entrou em campo no fim de semana pela Copa do Brasil e confirmou a classificação com uma boa atuação no Maracanã. Agora virando a chave e focando na Libertadores, o Tricolor irá encarar o Cerro Porteño nesta terça-feira, às 19h15, epelo jogo de volta das oitavas de final.

Mesmo com uma boa vantagem por ter vencido a partida de ida pelo placar de 2 a 0, em "La Olla", no Paraguai, o técnico Roger Machado ressaltou a importância de todo o grupo estar concentrado para não ser surpreendido em casa pelo time comandad por Arce.

"O atleta de alto rendimento, no geral, está preparado para esses momentos. Tivemos um curto espaço de recuperação entre os jogos e isso faz com que a gente tenha uma atenção redobrada. Temos que ter aqueles minutos de satisfação depois de uma conquista, como foi a vaga na Copa do Brasil, mas tão logo no outro dia, a partir do início do treino, já devemos começar a projetar e encher novamente os tubos para o próximo jogo decisivo, para que a gente não dê margem para que o adversário ganhe campo no jogo", disse Roger em entrevista concedida ao site oficial do Fluminense.

Caso confirme a classificação na noite desta terça, o Tricolor dar Laranjeiras irá enfrentar o Barcelona-EQU nas quartas de final da Libertadores.