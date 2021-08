Evento terá a participação de ministros do Superior Tribunal de Justiça, juízes, representantes do mercado imobiliário e advogados - Freepik

Publicado 02/08/2021

Duque de Caxias - Com apoio da Braskem e em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), o projeto Inovar para Construir está com inscrições abertas, até o dia 10 de agosto, para quatro cursos gratuitos de capacitação profissional nas áreas de construção civil e cozinha/alimentação. O programa tem como objetivo capacitar moradores de comunidades vizinhas às fábricas da companhia, em Duque de Caxias (RJ), e incentivar o empreendedorismo.



No total, são 80 vagas disponíveis, 20 para cada curso ofertado, e as turmas são exclusivas para residentes de Duque de Caxias, com prioridade para os moradores dos bairros de Ana Clara, Bom Retiro, Cangulo, Campos Elíseos, Jardim Primavera e Saracuruna.



Na área de construção civil, são três opções de cursos. “Execução para Alvenarias em Blocos Estruturais” abordará, em 36 horas de aulas, aspectos de meio ambiente, segurança e saúde no trabalho, riscos inerentes, leitura e interpretação de plantas de alvenaria, ferramentas e equipamentos, esquadrejamento do ambiente, entre outros assuntos. Já o curso de “Técnicas de Assentamento de Forro e de Esquadria PVC” desenvolverá habilidades referentes ao processo de colocação e assentamento de forro e de esquadria em PVC, utilizando materiais ferramentais adequados e técnicas apuradas, de acordo com as exigências do mercado de trabalho na construção civil. No total, serão 40 horas de aulas. Em “Técnicas de Pintura em Alvenaria”, o aluno desenvolverá pintura em paredes de alvenaria, utilizando materiais ferramentais adequados e técnicas apuradas, de acordo com as exigências do mercado de trabalho, em um período total de 60 horas.



Em outra frente, há também o curso Cozinha Brasil, que terá dois módulos de aprendizagem: um voltado ao aproveitamento integral e a higiene dos alimentos, e outro dedicado à alimentação consciente e mudança de hábitos, por meio do reconhecimento dos grupos alimentares. Esse curso terá duas opções de turmas com carga horária de oito horas cada.



Para a gerente de Relações Institucionais da Braskem no Sudeste, Sylvia Tabarin, o compromisso de contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde está presente faz parte da missão da Braskem.

“Estimular pessoas ao empreendedorismo, de forma que elas possam trabalhar com autonomia oferecendo seus serviços, é uma ação que auxilia não apenas o progresso individual, mas também o coletivo. Por isso, estamos bem felizes em poder, pelo segundo ano, apoiar o Inovar para Construir. A iniciativa é uma das formas práticas de vermos esse estímulo ao empreendedorismo acontecer”, analisa.



Para se inscrever nos cursos, o candidato precisa ter mais de 18 anos e concluído o ensino fundamental. Apenas o curso Cozinha Brasil não exige escolaridade mínima. O cadastro deve ser realizado por meio de um formulário on-line (bit.ly/inovarparaconstruir). Após o período de inscrições, será divulgada uma lista indicando quais candidatos participarão do processo seletivo para as vagas.



Os cursos de formação profissional são certificados pela Firjan SENAI e reconhecidos pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Além disso, o curso do Programa Cozinha Brasil recebe a certificação da Firjan SESI.