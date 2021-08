Fundec tem vagas abertas para curso gratuito de técnico em enfermagem - Divulgação

Fundec tem vagas abertas para curso gratuito de técnico em enfermagemDivulgação

Publicado 02/08/2021 15:57

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Fundec, em parceria com a Secretaria de Municipal de Ciência e Tecnologia, vai lançar o primeiro Curso Técnico em Enfermagem Gratuito da Baixada Fluminense. A assinatura do termo de cooperação técnica entre a Fundação, a SEEDUC (Secretaria Estadual de Educação) e o Governo do Estado acontece nesta segunda-feira (02), a partir das 18h, na sede administrativa da Fundec, localizada na Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 - Parque Duque.

Com mais de 20 mil inscritos, incluindo interessados de outros estados, um recorde desde a inauguração da Fundação em 2005, foram preenchidas as 400 vagas disponíveis. O curso é oferecido em sete centros de ensino: Escola Técnica Fundec (antigo Polo Social), Posto Avançado Casa Brasil (Imbariê), Unidade Pilar, Unidade Tamoio, Polo da Indústria (Centenário), Unidade Gramacho e Unidade Jardim Primavera.

A cerimônia de lançamento do curso será restrita aos alunos, professores e autoridades. A organização do evento, a fim de seguir as normas estabelecidas pelos órgãos de saúde, obedecerá o protocolo de prevenção ao combate do novo coronavírus. O uso de máscara será obrigatório. Para mais informações, acesse o site (www.fundec.rj.gov.br) ou entre em contato através do whatsapp (21) 97464-6089.