Belém - Uma técnica de enfermagem de Altamira, no Pará, disse usar a mesma seringa para aplicar a vacina contra a Covid-19 em até 10 pessoas. Em vídeo, a mulher explica que o procedimento é uma norma e que os profissionais de saúde não podem trocar a agulha antes de "furar" a embalagem do imunizante algumas vezes.



A prefeitura de Altamira confirmou que o vídeo é verdadeiro, mas disse que houve uma "falha de comunicação, não de procedimentos", afirmando que a profissional ficou nervosa ao ser questionada sobre a forma de aplicação da vacina.

"A gente não considera que seja possível que ela tenha feito ou esteja fazendo a aplicação em mais pacientes com uma mesma agulha. A gente tem um problema de comunicação porque as pessoas são habilitadas para a fazer a parte técnica, mas, às vezes, não conseguem explicar", disse Osvaldo Damasceno, diretor de vacinação da Secretaria de Saúde do município de Altamira, ao UOL.

A técnica de enfermagem foi afastada do cargo para investigação, mas não tem como saber quem foram as pessoas vacinadas pela profissional. "Agora, colocaram nós na televisão [dizendo] que a gente não podia fazer do jeito que estávamos fazendo, então agora, essa agulha ela faz dez furos aqui ó, entendeu? É uma norma deles lá, então a gente não pode estar trocando a agulha", fala a mulher na gravação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, todos os materiais são descartados após o uso, não sendo reutilizados. Também foi informado que é proibido deixar a agulha presa no frasco do imunizante antes de fazer a aplicação. "É orientado, então, que a cada aspiração com as seringas descartáveis, o profissional perfure a borracha em locais diferentes evitando a parte central da tampa, e é assim que a Coordenação de imunização orienta os profissionais que estão aplicando as doses de vacina", escreveu a secretaria em nota.

Ainda segundo a secretaria, um enfermeiro que estava no local disse que a dose recebida pelo idoso no vídeo era a última do frasco, por isso a técnica de enfermagem coloca e retira a agulha diversas vezes. "Ao final do expediente, todos os frascos utilizados são devolvidos para o setor de imunização para serem conferidos e ser feito o descarte correto", finaliza a nota.