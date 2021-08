Covid-19: 40 milhões de pessoas estão totalmente imunizados no país - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Covid-19: 40 milhões de pessoas estão totalmente imunizados no país Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 31/07/2021 18:28 | Atualizado 31/07/2021 18:30

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste domingo (01/08), vacinação com a primeira dose para pessoas com 25 anos ou mais.

É obrigatória a apresentação de comprovante de residência e documento de identificação com foto e CPF.



A vacinação acontece, a partir das 8 horas, nos seguintes locais:

- Hospital Municipal Duque

- UPH Campos Elíseos

- UPH Equitativa

- UPH Saracuruna

- UPH Imbariê

- UPH Pilar

- UPH Xerém



A Prefeitura está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.