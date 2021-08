Veja na reportagem todos os postos de vacinação da cidade - SECOM

Publicado 02/08/2021 16:31

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove nesta terça-feira (02) e quarta-feira (03) vacinação de segunda dose antecipada da Astrazeneca para quem recebeu a primeira dose em data anterior a 31/05. É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF.

A ação acontece, das 8h às 13 horas, nos seguintes locais:

- Hospital Municipal Duque

- CER IV

- UPH Campos Elíseos

- UPH Equitativa

- UPH Imbariê

- UPH Pilar

- UPH Saracuruna

- UPH Xerém

- UBS Antônio Granja (Parque Fluminense)

- UBS Alaide Cunha (Copacabana)

- UBS José Camilo (Jardim Primavera)

- UBS José de Freitas (Vila Operária)

- UBS Sarapuí

Veja como está a vacinação de outros grupos na cidade



Quanto a vacinação de primeira dose por idade, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias informa que não há ação programada para esta terça-feira (02/08). A Secretaria aguarda a chegada de nova remessa de vacinas para dar continuidade ao calendário por idade no município.



Primeira Dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes – O município segue com a aplicação da primeira dose da vacina para gestantes, puérperas e lactantes, com idade acima de 18 anos. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, no CMSDC- Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro) e no CRAESM de Xerém (Rua 25 de Agosto – Vila Santa Alice – Xerém). As gestantes e puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatória, ainda, a apresentação de documento de identificação com CPF e comprovante de residência.



Segunda Dose para Faltosos - A vacinação para faltosos de segunda dose das vacinas Coronavac e Astrazeneca, acontece de segunda a sexta-feira, para todos aqueles que estão com a imunização pendente. A vacinação acontece das 8h às 15h, no Centro Municipal de Saúde – CMSDC (Av. General Gurjão, Centro). É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF.