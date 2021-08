Primeiro confronto entre Fluminense e Cerro Porteño pelas oitavas da Libertadores - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 03/08/2021 09:00

Rio - Nesta terça-feira (3), o Fluminense enfrenta o Cerro Porteño, às 19h15, no Maracanã, pelo jogo da volta nas oitavas de final da Libertadores. Na primeira partida, o Tricolor das Laranjeiras venceu o Cerro por 2 a 1 e garantiu a vantagem de perder por um gol de diferença dentro de casa. O vencedor do confronto terá o Barcelona de Guayaquil pela frente nas quartas de final.

A decisão nesta fase foi adiada devido a morte de Alexsandro Javier, filho de Francisco Arce, técnico do Cerro Porteño. Com o aval de Fluminense e Conmebol, o gesto de solidariedade permitiu o adiamento da partida para esta semana.

Após três derrotas consecutivas, o Fluminense tirou a seca contra o Criciúma no último sábado, quando triunfou por 3 a 0, no Maracanã, e avançou às quartas de final para a Copa do Brasil. Na ocasião, o Tricolor das Laranjeiras teria que vencer por dois gols de diferença. Dessa vez, o clube carioca terá a vantagem no placar, com a permissão de poder perder por um gol de diferença.

Para o confronto, a tendência é de que o Fluminense repita a mesma equipe que se classificou na Copa do Brasil contra o Criciúma, tendo em vista que foram substituídos na metade da última etapa para serem preservados para o duelo contra o clube paraguaio.

Quanto aos jogadores, o técnico Roger Machado poderá relacionar o meia Juan Cazares, que ficou fora dos relacionados na última partida pela Copa do Brasil, por já ter atuado na competição pelo Corinthians. Além dele, o centroavante Raúl Bobadilla, recuperado de uma lesão, poderá ser relacionado novamente.

Quanto ao volante Nonato, o atleta chegou a ser relacionado pelo Internacional nas oitavas de final contra o Olímpia. Dessa forma, o jogador não poderá mais participar com a camisa do Fluminense pela competição continental, lembrando que haveria a possibilidade se o jogador tivesse atuado apenas na fase de grupos e não posteriormente (oitavas, quartas, semifinal e final).

Por outro lado, o Cerro Porteño nos últimos sete confrontos, venceu três vezes, empatou um e perdeu três jogos. No grupo H, terminou com 10 pontos, seis a menos que o líder, Atlético-MG. Para o lado do Fluminense, em sete jogos, são quatro vitórias, dois empates e uma derrota, tendo encerrado a primeira fase na liderança do grupo D, com 11 pontos.