Gold medallist Brazil's Rebeca Andrade celebrates on the podium of the vault event of the artistic gymnastics women's vault final during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Ariake Gymnastics Centre in Tokyo on August 1, 2021. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)AFP

Publicado 02/08/2021 17:16 | Atualizado 02/08/2021 17:18

Rio - A medalhista olímpica Rebeca Andrade, primeira brasileira a conquistar duas medalhas na mesma edição dos Jogos Olímpicos, agradeceu em suas redes sociais, o apoio da torcida do Flamengo nas Olimpíadas.

"Estou passando aqui para agradecer toda a torcida do Flamengo. Estou levando para casa duas medalhinhas, estou muito feliz e grata. Hoje fiz minha última apresentação na Olimpíada, foi incrível, uma sensação maravilhosa. E é isso, muito obrigada pela torcida e por toda oração!", disse Rebeca Andrade.

Após conquistar a medalha de prata na prova individual geral e o ouro no salto, a atleta brasileira não teve o mesmo desempenho no solo e acabou não subindo no pódio pela terceira vez. Na ocasião, Jade Carey, dos Estados Unidos, ficou com o ouro. Vanessa Ferrari da Itália, com a prata e Mai Murakami do Japão dividiu o bronze com a Angelina Melnikova, do Comitê Olímpico Russo.