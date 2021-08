Globo - Reprodução Globo

Globo Reprodução Globo

Publicado 02/08/2021 16:05

Rio - Na última semana das Olimpíadas, após as conquistas de Rebeca Andrade com duas medalhas inéditas na mesma edição dos Jogos Olímpicos, o atleta Arthur Zanetti não teve o mesmo triunfo para a ginástica masculina, e não conquistou nenhuma medalha. No entanto, para a TV Globo, a audiência teve um aumento de 60% no Rio de Janeiro (4h59 a 5h41), em relação à média das quatro segundas-feiras anteriores no início do torneio.

Com 8 pontos de audiências, a emissora obteve um recorde da faixa às segundas desde 23 de fevereiro de 2020, além de 52% de participação, com mais da metade das TVs ligadas, estando sintonizadas na competição. Em São Paulo, o crescimento foi de 25% (+1 ponto), tendo 5 pontos de audiência e 33% de participação. No final da prova das argolas, houve o registro de 5 pontos e 42% de participação, com crescimento de 25%, (+1 ponto). Todos os dados são prévios.

Quanto a final do solo, disputada pela medalhista olímpica Rebeca Andrade, houve o crescimento da faixa (5h58 a 6h50) em 33% no PNT em comparação com a média das quatro segundas-feiras anteriores ao início dos Jogos Olímpicos. Na ocasião, foram 8 pontos, sendo dois a mais e com 48% de participação, obtendo mais um recorda da faixa às segundas desde 7 de dezembro de 2020.

Para o Rio de Janeiro, o aumento da audiência foi de 25% com 10 pontos, tendo sido dois a mais e com 52% de participação. O aumento de números de TVs ligadas foram computadas em 33%. Em São Paulo, teve o registro de crescimento de 17% na faixa, com 7 pontos de audiência, sendo um a mais e com 37% de participação. Todos os dados são prévios.

Nesta terça (3), em busca da medalha na final da trave, a partir de 5h45, a atleta Flávia Saraiva terá a transmissão do SporTV2, que exibirá todas as finais por aparelhos a partir de 5h, contando com a narração de Everaldo Marques e comentários de Jade Barbosa e Daniele Hypólito.

A invencibilidade da seleção brasileira de vôlei feminino, obtendo mais uma vitória por 3 sets a 0, sobre a Quênia, somou o aumento de 57% de audiência da faixa (10h08 a 11h27) no PNT. Na ocasião, foram 11 pontos, sendo quatro a mais e com 34% de participação.

Quanto ao Rio de Janeiro, foram 13 pontos de audiência, quatro a mais e com 39% de participação, tendo significado um aumento de 44% na faixa. Em São Paulo, o aumento obteve 43%, com 10 pontos de audiência e 31% de participação.

Nesta quarta-feira (4), às 9h30, a seleção brasileira de vôlei feminino enfrenta a Rússia, pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos. Em transmissão, a TV Globo e o SporTV2 exibem a partida. Quanto ao masculino, terá o confronto contra o Japão também pelas quartas de final, na madrugada desta terça (3), às 1h.

A TV Globo exibe o confronto decisivo ao vivo, com a narração de Luís Roberto e com os comentários de Nalbert e Serginho. No canal fechado da SporTV, a transmissão ficará por conta do narrador Luiz Carlos Jr., com os comentários de Tande e Marcos Freitas.