Keven é o grande destaque do Império Serrano - Emerson Pereira

Keven é o grande destaque do Império SerranoEmerson Pereira

Publicado 02/08/2021 13:58

Rio - Comemorando um ano de fundação, o Império Serrano Esporte Clube deu um lindo presente ao seus torcedores, na tarde deste domingo, em jogo válido pela 13ª rodada da Série C do Cariocão. Com uma exibição de gala, o Reizinho de Madureira atropelou o Juventus por 4 a 0, em Conselheiro Galvão, com gols de Bruno Luiz, Vinícius e dois de Keven.



Com a décima vitória, a equipe segue na terceira colocação do campeonato, com 31 pontos em 12 jogos, seguindo na zona de classificação à semifinal.



O Reizinho de Madureira volta a campo na próxima quinta, 5, às 15h, contra o Paduano, no Centro de Futebol Zico, em confronto direto pela liderança da competição. O líder Belford Roxo tem dois pontos de vantagem e venceu o último confronto por WO.