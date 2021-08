Jogadoras do Canadá celebram a vitória sobre os Estados Unidos na semifinal olímpica - AFP

Jogadoras do Canadá celebram a vitória sobre os Estados Unidos na semifinal olímpicaAFP

Publicado 02/08/2021 11:43

O Canadá fez história no futebol feminino e com um gol de pênalti de Jessie Fleming, no segundo tempo, eliminou os Estados Unidos para disputar uma inédita final de Olimpíada. Essa é apenas a segunda vez em sete edições que as americanas, tetracampeãs, não estarão na final. As canadenses enfrentarão a Suécia, que fez 1 a 0 na Austrália na outra semifinal.

Depois de eliminar o Brasil nas quartas de final na disputa por pênaltis, após um 0 a 0, o Canadá mais uma vez mostrou força defensiva e segurou os Estados Unidos, que pressionaram em busca do gol, mas não conseguiram. Em um dos poucos ataques no jogo, as canadenses chegaram ao gol graças à penalidade marcada com o auxílio do VAR.



O resultado mostra a evolução do futebol feminino canadense, que conquistou a medalha de bronze nas últimas duas edições da Olimpíada, em Londres-2012 e Rio-2016. Por outro lado, os Estados Unidos vivem uma crise de desempenho, já que na Tóquio-2020 só venceram uma vez em 5 jogos, sobre a Nova Zelândia.



A final será disputada nesta quinta-feira.