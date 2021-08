Laurel Hubbard - Getty Images

Laurel HubbardGetty Images

Publicado 02/08/2021 10:50

Tóquio - Primeira atleta transgênero a participar de Jogos Olímpicos, Laurel Hubbard, da Nova Zelândia, terminou longe da disputa por uma medalha no levantamento de peso.

Nesta segunda-feira, na decisão da categoria para atletas acima de 87 kg, Hubbard falhou nas tentativas de levantar 120kg e 125kg no arranco, e foi a única da parte final da competição a não avançar à segunda fase.

Publicidade

Hubbard tem 43 anos e chegou aos Jogos como a 7ª colocada no ranking mundial, sendo destaque desde fez sua transição, no ano de 2012. A neozelandesa foi medalha de prata no mundial de 2017 e sua melhor marca total na carreira é 285kg (soma do arranco com o arremesso). A atleta é autorizada a competir pelas Olimpíadas desde 2015, quando o COI (Comitê Olímpico Internacional) divulgou as novas diretrizes para participação de transgêneros.

O pódio da prova foi formado por Wenwen Li, da China, que venceu a competição, Emilly Jade, britânica que ficou com a medalha de prata, e Sarah Elizabeth, norte-americana que conquistou o bronze.