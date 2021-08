Seleção avançou com 100% de aproveitamento - Angela Weiss / AFP

Publicado 02/08/2021 11:38

Tóquio - Nesta segunda-feira, a seleção feminina de vôlei encerrou a fase classificatória com uma boa vitória sobre o Quênia, seleção comandada pelo também brasileiro Luizomar, por 3 sets a 0. Com 1h13 de duração, as comandadas de Zé Roberto Guimarães fecharam o jogo com parciais de 25 x 10, 25 x 16 e 25 x 8.

Mesmo enfrentando uma seleção considerada amadora e ainda em formação na modalidade, o Brasil se impôs dentro de quadra e confirmou seu favoritismo, fechando a fase de grupos com 100% de aproveitamento nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A central Carol foi a principal pontuadora do jogo, com 12 pontos.

A partida ainda contou com o retorno da levantadora Macris, que sofreu uma entorse no tornozelo direito na partida contra a seleção japonesa. A camisa 8 foi preservada e não atuou na partida de encerramento da fase de grupos.

Em sorteio realizado, ficou definido que o Comitê Olímpico Russo, derrotado nesta segunda-feira pela Turquia, será o adversário na fase quartas de final nos Jogos Olímpicos de Tóquio. As russas terminaram na segunda colocação do Grupo B.