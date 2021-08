Enderson Moreira - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/08/2021 12:35

Rio - No último sábado (31), o Botafogo venceu o Vasco da Gama por 2 a 0 pela 15º rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Jogando no Estádio Nilton Santos, o alvinegro finalizou abaixo da marca dos últimos jogos, mas se destacou na letalidade quando chegou ao ataque e na organização defensiva.

Agora treinado por Enderson Moreira, o alvinegro alcançou a terceira vitória consecutiva, feito inédito na temporada de 2021 e no momento mais importante, já que o Botafogo se recupera na tabela de classificação e briga para se aproximar do G4. Após o confronto, o técnico do Glorioso falou sobre sua invencibilidade no comando da equipe.

"Não é porque estamos com bons resultados que está tudo certo. Não está. Vencemos um clássico contra um grande treinador, que é o Lisca, o que é importante. Encostamos mais perto da zona de classificação, mas a gente ainda não está lá. Tem muita coisa pela frente. Tenho que agradecer aos atletas, porque estão sem empenhando muito", disse Enderson.

Já na reta final da passagem de Marcelo Chamsuca na comissão técnica do Botafogo, o clube começou a olhar para a parte inferior da tabela, perspectiva totalmente inversa a do início da competição. Com as três vitórias consecutivas, o ar está mais puro e o clima mais agradável em General Severiano. Enderson exaltou a força da equipe para se recuperar e prevê briga pelo acesso.

"A gente vem trabalhando forte. É um grupo merecedor do que estamos vivendo, essas três vitórias, mas vamos por mais. Isso é para mostrar que nosso grupo é forte, e vamos brigar pelo acesso com certeza."

O próximo adversário do Botafogo será a Ponte Preta, no domingo (8), às 20h30, também no Estádio Nilton Santos.