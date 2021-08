Chay fez o gol que abriu o caminho da vitória do Botafogo no clássico com o Vasco - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 31/07/2021 22:59 | Atualizado 31/07/2021 23:00

Rio - No primeiro clássico carioca da Série B do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Vasco travaram um duelo em busca do inédito acesso ao G-4 até a 15ª rodada da competição. No Estádio Nilton Santos, o gol relâmpago de Chay, no primeiro minuto de bola rolando, e o de Diego Gonçalves, aos 43 do segundo, garantiram, na noite deste sábado, a vitória por 2 a 0 do Glorioso, que chegou a terceira vitória seguida, subiu para o nono lugar, ultrapassando o arquirrival, décimo, com os mesmos 22 pontos.

A vitória no Nilton Santos ainda não seria suficiente para nenhum dos postulantes chegar ao G-4, mas diminuiria a diferença para o pelotão de elite. E o Vasco não teve tempo para respirar. O gol de Chay no primeiro minuto do clássico foi um duro golpe no planejamento de Lisca. Por outro lado, a jogada que originou o gol do camisa 14 já mostra sinais do trabalho de Enderson Moreira, na boa tabela de Diego Gonçalves e Guilherme Santos, autor da assistência para Chay, que finalizou duas vezes para abrir o placar.

Boa opção pelo lado esquerdo, Diego Gonçalves aproveitou bem o espaço dado por Léo Matos. Após bom passe de Chay, ele se livrou da dupla marcação de Matos e Castan e finalizou com perigo para a boa defesa de Vanderlei. A pressão, no entanto, perdeu força. Mais recuado, o Alvinegro apostou no desespero do arquirrival para investir no contra-ataque.

O Vasco terminou o primeiro tempo com maior posse de bola, mas pouco ameaçou. Com uma atuação bem abaixo da crítica, Marquinhos Gabriel e Léo Jabá não conseguiram fazer a bola chegar até Cano. Morato foi um pouco mais eficiente e fez a jogada para a única finalização de perigo do argentino no primeiro tempo.

Com uma proposta bem definida, o Botafogo manteve a postura na volta do intervalo e quase ampliou a vantagem em outro gol relâmpago na bola de Diego Gonçalves, que explodiu no travessão de Vanderlei. Pouco efetivo, o Vasco mirou a reação com a entrada de Juninho e Figueiredo no lugar de Andrey e Léo Jabá e, pouco depois, com Sarrafiore e Gabriel Pec, no de Marquinhos Gabriel e Morato. As cartadas ofensivas de Lisca, porém, não surtiram efeito.

Enderson respondeu com a entrada de Luís Oyama e Warley para renovar o fôlego, sem abrir mão do contra-ataque. E ele veio, como 'instrução de manual'. Oyama pegou a defesa do Vasco desarrumada e fez um ótimo lançamento para Diego Gonçalves coroar a boa atuação com o segundo gol, aos 43.

BOTAFOGO X VASCO

Local: Estádio Nilton Santos

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Gols: 1º tempo - Chay (1 minuto). 2º tempo - Diego Gonçalves (43 minutos)

Cartões amarelos: Rafael Navarro e Diego Gonçalves; Léo Matos

Cartões vermelhos: -

Público: Jogo com os portões fechados



Botafogo: Diego Loureiro, Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Guilherme Santos; Barreto, Pedro Castro (Luís Oyama), Chay (Matheus Frizzo), Marco Antônio (Warley) e Diego Gonçalves; Rafael Navarro (Rafael Navarro). Técnico: Enderson Moreira



Vasco: Vanderlei, Léo Matos (Daniel Amorim), Ernando, Leandro Castan e MT; Bruno Gomes, Andrey (Juninho) e Marquinhos Gabriel (Sarrafiore); Léo Jabá (Figueiredo), Morato (Gabriel Pec) e Cano. Técnico: Lisca