Com Daniel Borges na marcação, Marquinhos Gabriel teve uma atuação apagada no clássicoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/08/2021 00:06

Rio - A derrota por 2 a 0 no clássico para o Botafogo, na noite de sábado, no Nilton Santos, deixou Lisca 'doido' de raiva com o gol relâmpago de Chay, no início do primeiro tempo. A atuação de seus comandados foi outro motivo de frustração. O treinador cobrou atitude em campo e fez um alerta. Em décimo lugar na Série B do Brasileiro, com 22 pontos, o Cruzmaltino está a quatro do G-4.

"É uma questão de atitude, de postura e imposição. Nós vamos cobrar muito isso. Precisamos dar uma resposta para todos e para nós mesmos. É algo corriqueiro, e temos de achar uma solução o mais rapidamente possível. O início de jogo é muito importante. Isso muito a parte estratégica, principalmente em confiança. Também sofremos um gol no início contra o São Paulo... Se continuar assim, o Vasco vai permanecer na Série B. E o Vasco não pode permanecer na Série B. O objetivo do Vasco é o acesso e vamos trabalhar em cima disso", alertou Lisca.

Em seu primeiro clássico à frente do Vasco, Lisca viu toda a estratégia desandar depois do gol sofrido no primeiro minuto de bola rolando. O Cruzmaltino sentiu o golpe e demorou a reagir. As mexidas no segundo tempo não surtiram o efeito esperado.

"Difícil de dar boa noite com um placar desses e com a maneira que foi o jogo. Levamos um gol numa jogada que já sabíamos. Botafogo desceu bem as linhas, a gente propôs o jogo, circulou bem a bola, mas não teve contundência ofensiva. Machucamos pouco o goleiro do Botafogo, acho que um chute do Sarrafiore. Rodamos bem, mas não conseguimos entrar na área efetivamente. Isso fez o Botafogo marcar mais e atacar mais", avaliou o treinador.