Livre no mercado, Hernanes prioriza ofertas do Brasil e avalia proposta do SportÉrico Leonan/São Paulo

Publicado 01/08/2021 14:52

Rio - Após rescindir seu contrato com o São Paulo, o meia Hernanes vem sendo um dos principais jogadores a movimentar o mercado da bola do futebol brasileiro. Com situação adiantada para defender o Sport no Brasileirão, o estafe do atleta confirmou uma sondagem também do Vasco da Gama nos últimos dias. A informação é do jornal "Folha de Pernambuco".

Em meio a crise política e financeira, mas agora sob nova direção, o Sport procura referências para seu elenco, que ocupa atualmente a 17ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro. Aos 36 anos, Hernanes tem grandes chances de chegar com a responsabilidade de assumir a liderança da equipe.

A ideia de jogador e representante é definir a situação já nos próximos dias. Ainda de acordo com as informações publicadas pelo periódico, o estafe do "Profeta" (apelido de Hernanes) despista sobre a certeza de seu destino, mas ainda vê o Vasco correndo por fora para tentar assinar com o meia.