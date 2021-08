Jardine fez mistério em relação à equipe titular da seleção olímpica - Lucas Figueiredo/CBF

Jardine fez mistério em relação à equipe titular da seleção olímpicaLucas Figueiredo/CBF

Publicado 02/08/2021 12:31

Em busca da terceira final olímpica seguida no futebol masculino, o Brasil enfrenta o México nesta terça-feira (3), às 5h (de Brasília), com uma dúvida na equipe titular. Matheus Cunha, que se machucou no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Egito, nas quartas de final, não participou do último treino e dificilmente terá condições de entrar em campo.

Com a provável ausência, o técnico André Jardine tem algumas opções para o ataque: Malcom e Paulinho são os favoritos, mas Reinier também corre por fora, o que mudaria a forma de jogar da equipe.



Publicidade

"A gente trabalhou com várias possibilidades, mas não vou contar para não facilitar a vida do México. Digo que essa opção pode potencializar o jogador que entra numa função que domina completamente. Primeiro estudamos bastante o México para tentar pegar através do adversário alguma pista. Lamentamos a situação do Cunha, mas isso abre possibilidade de alguma situação que o México não espera", desconversou Jardine.

Malcom foi mais aproveitado ao longo da Olimpíada, tendo entrado em todos os quatro jogos, enquanto o segundo só em três. Em compensação, Paulinho já fez um gol na competição e foi quem entrou no lugar de Matheus Cunha, quando sentiu a coxa esquerda aos oito minutos do segundo tempo das quartas de final.



Publicidade

Com uma contratura muscular constatada, os médicos da Seleção farão um novo exame antes do duelo com o México, mas as chances de o atacante jogar são remotas, apesar de ainda não ter sido descartado.



A seleção olímpica deve ir a campo com: Santos; Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana; Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Claudinho; Antony, Paulinho (Matheus Cunha ou Malcom) e Richarlison.



Publicidade

Na outra semifinal, Japão e Espanha disputam a outra vaga na briga pelo ouro.