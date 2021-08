Wide receiver dos Chiefs praticou atletismo no Ensino Médio e chegou a sonhar com uma vaga na equipe de atletismo americana para os Jogos de Tóquio - Getty Images via AFP

Wide receiver dos Chiefs praticou atletismo no Ensino Médio e chegou a sonhar com uma vaga na equipe de atletismo americana para os Jogos de TóquioGetty Images via AFP

Publicado 31/07/2021 20:22 | Atualizado 31/07/2021 20:25

Kansas City - Enquanto os olhos do mundo estão voltados para as Olimpíadas de Tóquio, ansiosos para conhecer o 'herdeiro' de Usain Bolt como o homem mais rápido do mundo, Tyreek Hill, astro do Kansas City Chiefs, voltou a desafiar para corrida, com direito a provocação, o aposentado tricampeão olímpico 100m e 200m.

"Usain Bolt saiu do esporte por um motivo, certo? Ele está velho, acabado e nem conseguiria me ver nas 40 jardas. 100 jardas, sim, essa é a prova dele. Mas nas 40 jardas, Usain Bolt, você não vai conseguir me ver", disse o wide receiver campeão do Super Bowl LIV pelos Chiefs.

Publicidade

Considerado o atleta mais veloz da NFL, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, o americano crê que pode bater o jamaicano, recordista mundial nas provas de velocidade mais nobres do atletismo: 9s5 nos 100m e 19s19 nos 200m.

No Ensino Médio, Hill praticava atletismo. Em 2012, aos 18 anos, chegou a registrar nos 200m o tempo de 20s14, fechando o ano no 13º do ranking mundial. Na seletiva dos Estados Unidos para os Jogos de Olímpicos Londres, por exemplo, a marca seria suficiente para garanti-lo no US Team. Em 2013, Hill correu os 100m abaixo de 10 segundos, em 9s98, apesar da ajuda do vento forte de 5 m/s, desconsiderado para a contagem do ranking mundial de atletismo.

Publicidade

No futebol americano a distância mais curta é de 40 jardas, ou 36,5m, disputa que Tyreek Hill desafia Bolt, que costuma a crescer no decorrer no percurso dos 100m. Na distância do desafio, o americano registou, em 2016, o tempo de 4s29.