23/07/2021

Rio - A influenciadora digital Layla da Fonseca fez um relato forte no Instagram, na noite desta quinta-feira. Layla foi hospitalizada após após uma tentativa de suicídio.

"Sabe quando você tem uma atitude e, simplesmente, no minuto seguinte se arrepende? Tenho ansiedade e nos últimos anos, estou aprendendo a olhar o copo meio cheio, largar os pesos imaginários e a entender que momentos difíceis vão existir. Na segunda-feira, o desespero bateu em cheio, e sem pensar, queria acabar com a dor, mas no momento seguinte lembrei que algo só acaba quando Deus quer!", escreveu.

"Me encaminharam pro hospital, e acreditem, não sentia nada, conversava com todos normalmente, fiz uma série de tratamentos e, mais tarde, subi para o CTI. Recebi diversos médicos, conversei e, de quebra, falei da vida, era a mesma Layla de sempre. Tive muito apoio de enfermeiros, técnicos, psicólogas, nutricionista, fisioterapeutas e de alguns médicos...", continuou.

Mas ela também relatou algumas experiências desagradáveis no hospital. "Depois de 34h sem dormir pela ansiedade, e sem meu remédio para controlar, queria ouvir, ao menos, a voz dos meus pais e com a cabeça a mil, não descansava por nada. Infelizmente, um psiquiatra sem a menor paciência de me ouvir, me medicou e não me fez bem. Com a sala dos médicos perto do meu quarto, ouvia de tudo, até coisas ao meu respeito, que eram inapropriadas e até mesmo maldosas".

"Com meus exames normais desde o princípio, resolvi voltar pra casa, mesmo antes do tempo. Não conseguia ficar mais ali, por estar completamente abalada e não ter por perto nada que me ajudasse e acalmasse. Já em casa, estou tentando melhorar, sei que sou forte, tenho Deus e minha família! Com o tempo vai sumir o medo que está no meu coração, o sentimento de impotência e toda a tristeza. Tenho a certeza que logo estarei ainda mais forte!", afirmou.