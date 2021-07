DJ Ivis e Pamella - Reproduções

Publicado 23/07/2021 09:57

Rio - Um áudio que expõe uma briga entre DJ Ivis e Pamella Holanda começou a circular pela internet nesta sexta-feira (23). Durante a conversa, a arquiteta, que sofreu sucessivas agressões, diz que o produtor sempre se escora em dinheiro e fama e que a vida não se resume a isso. Além disso, ela afirma que "sumir" seria melhor que conviver com ele.

Em resposta, o cantor se defende: "Tudo o que tenho é fruto do meu trabalho e se você se jogasse daqui, com a sua filha, você seria resumida à uma mãe louca que se matou. Eu já te falei várias vezes que você pode sair e levar a Mel [filha do casal]. Deixo esse apartamento. Já fiz tudo o que podia e não deu em nada”.

O arquivo de áudio foi originalmente difundido por Leo Dias, que deu a entender que o vazamento ocorreu por vontade de DJ Ivis, tudo com intenção de justificar suas agressões à ex-esposa. O produtor musical está preso desde a última quarta-feira (14) pelas agressões que praticou. Dois pedidos de habeas corpus foram apresentados, mas todos foram negados pelo STJ.