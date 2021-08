Rebeca Andrade conquistou um ouro e uma prata na Tóquio-2020 - Ricardo Bufolin/CBG

Rebeca Andrade conquistou um ouro e uma prata na Tóquio-2020Ricardo Bufolin/CBG

A terceira medalha em uma mesma edição de Olimpíada não veio, mas não apaga a bela história de Rebeca Andrade em sua despedida da Tóquio-2020. Pelo contrário. Primeira ginasta medalhista da geral individual feminina e primeira a conquistar o ouro entre as mulheres, Rebeca já é uma das principais atletas do Brasil nesta edição dos Jogos e já colhe os frutos do sucesso.

"Acho que ganhei muito mais do que só as medalhas. Ganhei a admiração das pessoas, respeito e fiz história. O número de seguidores (nas redes sociais) estourou. Não foi só a medalha. O peso da medalha está sendo muito grande. O que me deixa mais feliz é orgulhar todo mundo. Foi mais do que eu sonhei", afirmou a ginasta.



Após passar por três cirurgias e muitas dificuldades nos últimos anos, Rebeca curte o momento, mas agora pretende voltar para casa e ficar com a família. Medalha de ouro no salto e prata no geral individual, além do quinto lugar no solo, ela acredita que conseguiu passar uma mensagem importante às pessoas.



" (A mensagem) é acreditar em você. Tive várias oportunidades de ter desistido, mas contei com pessoas incríveis me falando que não era a hora. Ter pessoas que acreditam em você é muito importante, assim como ser grato a tudo que tem. Coisas ruins sempre vão acontecer, assim como as boas. É preciso ser forte e acreditar em você", completou.