Publicado 02/08/2021 23:43

As brasileiras Laila Ferrer e Jucilene Lima estão fora da decisão do lançamento de dardo nas Olimpíadas de Tóquio. Na noite desta segunda-feira (já manhã de terça no Japão), Laila Ferrer fez 57.61m na terceira tentativa e não conseguiu vaga na decisão.

Já Jucilene Lima fez 60.14m e também não conseguiu carimbar vaga na final. A oitava colocada do grupo B, a alemã Christin Hussong, atingiu a marca de 61.68m e ficou na frente das duas brasileiras.

Após a prova, Laila Ferrer e Jucilene Lima lamentaram o insucesso e o fato de não terem conseguido ir à final do lançamento de dardo.