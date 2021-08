Matheus em salto em Tóquio - AFP

Matheus em salto em TóquioAFP

Publicado 02/08/2021 23:55 | Atualizado 02/08/2021 23:55

Japão - Prova histórica para o Brasil por conta de Adhemar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico, o salto triplo não terá um representante do país na final da modalidade em Tóquio. Almir Júnior e Mateus de Sá representaram o Brasil nos Jogos, mas acabaram não conseguindo marcas que os levassem para a final.

Mateus conseguiu a melhor marca entre os brasileiros. Ele obteve 16.33m, já Almir acabou ficando com 16.27m. Os dois precisavam de pelo menos 16.78m. Outro brasileiro que disputava a competição, Alexsandro Melo se retirou da classificatória por conta de uma lesão.



"Eu senti um incômodo no joelho. Complicado, mas isso aqui é um sonho. Comecei a treinar por conta disso. Hoje estou realizando um sonho de infância. Comecei a treinar com 13 anos e hoje com 25 consegui chegar. Infelizmente aconteceu isso, mas faz parte. Queria agradecer a todo mundo que me ajudou a chegar aqui", lamentou Alexandro.