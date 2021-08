Debate sobre armamento da Guarda Municipal vem sendo provocado no Legislativo - Divulgação/Guarda Municipal

Publicado 04/08/2021 05:50

A Comissão de Segurança Pública da Câmara do Rio, presidida pelo vereador Jones Moura (PSD), realiza amanhã, às 10h, audiência para debater o armamento da Guarda Municipal — previsto em texto que tramita na Casa. Antes da discussão, haverá palestra do secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, responsável pela operação de captura de Lázaro Barbosa na região. Delegado da Polícia Federal, Miranda também foi prefeito de Vila Velha, no Espírito Santo.

"O secretário, que comandou a missão de prender o Lázaro Barbosa, também armou a Guarda Municipal de Vila Velha e conseguiu reduzir os indicadores de violência na cidade. Ele contará como foi essa experiência e terá muito a acrescentar para o debate", disse o vereador.

O secretário de Ordem Pública da Prefeitura do Rio, Brenno Carnevale, também estará presente na audiência, assim como o comandando da GM-Rio, inspetor geral José Ricardo Soares.