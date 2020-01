Vídeo: traficantes do Morro do Estado ostentam armas e mandam recado para rivais

Rio - Circula na Internet um vídeo com dois traficantes do Morro do Estado, em Niterói, ostentando armas e ameaçando rivais. Um dos criminosos segura um fuzil e o outro uma pistola. A comunidade do município da Região Metropolitana do Rio é dominada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP).

"Estadão de Niterói, só TCP na pista. Sem bala contada para alemão. Tiro, porrada e bomba", diz o que está segurando o fuzil, ameaçando rivais do Comando Vermelho (CV). "Daqui a pouco vamos dar um baque naquelas partes", complementa o que está com a pistola, se dirigindo para uma outra área da região; confira!

Os traficantes do Morro do Estado têm sido alvo de ataque de criminosos do Comando Vermelho, que tentam retomar os pontos de vendas de drogas na região.



Procurada pelo DIA, a Polícia Civil disse que agentes da 76ª DP (Niterói) "estão apurando as imagens".