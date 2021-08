Repasses são feitos pela Secretaria de Fazenda - Divulgação / Governo do Estado RJ

Repasses são feitos pela Secretaria de FazendaDivulgação / Governo do Estado RJ

Publicado 03/08/2021 13:40 | Atualizado 03/08/2021 13:41

Com o objetivo de discutir os problemas e buscar novos rumos para a cadeia produtiva do gás natural em solo fluminense, a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ), por iniciativa da Subsecretaria de Política Fiscal, realiza, na próxima quinta-feira (5 de agosto), o webinar 'Estrutura Produtiva Oca: o mercado de gás no Rio de Janeiro'.

O evento terá início às 10h e será organizado pela Escola Fazendária (Efaz), com o apoio da Rede Pró-Rio. A transmissão será pelo canal da Efaz no YouTube (www.youtube.com/c/EFAZRJ).



Apesar de ser uma das maiores riquezas do território fluminense, o gás natural não tem o seu potencial de geração de receitas plenamente explorado pela ausência de maiores encadeamentos produtivos. Dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) indicam que mais da metade do gás natural é desperdiçado.

Publicidade

"O Rio é o maior produtor de gás natural do país. Precisamos enxergar esse mercado sob uma perspectiva de desenvolvimento econômico", afirma o secretário de Estado de Fazenda, Nelson Rocha, que vai participar da abertura do evento virtual.



Além de Nelson Rocha, a mesa de abertura contará com as presenças dos subsecretários de Política Fiscal, Bruno Sobral; e de Receita, Celino Cesário Moura, e do deputado Luiz Paulo Correa (Cidadania), presidente da CPI da Alerj que investiga a queda de arrecadação das participações especiais.

DEBATE



Em seguida, haverá um debate com as participações de Daniela Faria, superintendente de Acompanhamento da Receita da Subsecretaria de Política Fiscal; Carlos Fortunato, Auditor-chefe da Auditoria Fiscal Especializada de receitas não-tributárias, fiscalização de Royalties e Participações Especiais (AFE-15); Alex Rabelo, assessor especial do secretário de Fazenda; e Joilson Cabral, professor convidado da Rede Pró-Rio. A mediação será da gerente de Petróleo, Gás e Naval da Firjan, Karine Fragoso.

Publicidade

GRUPO DE TRABALHO



A partir do evento virtual, será criado um grupo de trabalho composto pelas áreas de Receita, Política Fiscal e Assessoria Econômica da Sefaz-RJ para discutir soluções que possam ampliar o aproveitamento econômico do gás natural, contribuindo com o desenvolvimento e beneficiando a sociedade fluminense.