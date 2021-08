Encaminhamento do prefeito Eduardo Paes (PSD) será favorável ao projeto - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Encaminhamento do prefeito Eduardo Paes (PSD) será favorável ao projetoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 03/08/2021 12:59 | Atualizado 03/08/2021 13:03

A Câmara de Vereadores do Rio vota nesta terça-feira, em primeira discussão, proposta que inclui na Lei Orgânica do Município datas para o pagamento do 13º salário do funcionalismo, garantindo a antecipação do abono em julho. O encaminhamento pelo governo Paes será favorável à medida.

Líder do governo na Casa, Átila Nunes (DEM) diz que o projeto "é bom para o funcionalismo e ajuda na disciplina fiscal do Poder Executivo". De autoria do vereador Célio Lupparelli (DEM), o texto prevê a antecipação de metade do benefício em 1º de julho e o depósito da segunda parcela em 1º de dezembro.

Publicidade

Pela legislação, atualmente a quitação do 13º salário deve ser realizada até o dia 20 de dezembro do respectivo ano. Sem determinação legal, o adiamento do crédito fica então a cargo do Executivo.

PREVISÃO NO ORÇAMENTO

Publicidade

Com a proposta, a prefeitura terá que trabalhar com essa previsão de pagamento todo ano, independentemente do governo que estiver à frente da gestão municipal. Assim, a medida evita que situações como a que ocorreu em 2020 aconteçam novamente: a administração anterior encerrou o ano com o 13º em aberto para mais de 100 mil servidores ativos, inativos e pensionistas.

Agora, essas pessoas estão recebendo os valores por 12 faixas salariais, dentro de um cronograma criado pela atual gestão.