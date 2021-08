Câmara de Vereadores analisou a matéria, em primeira discussão, nesta terça-feira - Divulgação/CMRJ

Publicado 03/08/2021 18:26 | Atualizado 03/08/2021 19:27

Por 43 votos a 1, a Câmara de Vereadores do Rio aprovou nesta terça-feira, em segunda discussão, projeto para que a antecipação de metade do 13º salário vire lei. A proposta de emenda à Lei Orgânica, de autoria de Célio Lupparelli (DEM), prevê o pagamento da primeira parcela em 1º de julho e da outra parte em 1º de dezembro.

O encaminhamento do governo Paes foi favorável à proposta . Líder do governo na Casa, Átila Nunes (DEM) disse que o projeto "é bom para o funcionalismo e ajuda na disciplina fiscal do Poder Executivo".

"Isso é muito importante, não só para valorizar o servidor, dando a ele a certeza do recebimento do 13°, mas também para que a gente impeça o que aconteceu no ano passado. O ex-prefeito foi empurrando durante todo o ano e no final deixou o governo sem pagar a gratificação para o funcionalismo", disse o vereador.

"Com a fixação das datas para pagamento do benefício, nós valorizamos o servidor público e ao mesmo tempo impomos uma disciplina financeira ao Executivo", acrescentou.