Servidores ativos, aposentados e pensionistas querem garantia do pagamento na conta - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Servidores ativos, aposentados e pensionistas querem garantia do pagamento na contaMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 02/08/2021 05:50

Após as turbulências enfrentadas recentemente pelo funcionalismo carioca em relação ao pagamento do décimo terceiro salário, cresce um movimento no Legislativo para que a antecipação de metade do abono vire lei. As categorias também defendem a medida. A ideia é que a primeira parcela passe a ser creditada sempre em julho.



O argumento é que, dessa forma, independentemente do governo que estiver à frente da gestão municipal, a Prefeitura do Rio de Janeiro terá que trabalhar com essa previsão todo ano.



A iniciativa evitaria riscos de atrasos, como ocorreu em relação ao décimo terceiro de 2020, que deveria ter sido quitado no ano passado: mais de 100 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas não receberam os valores. Esse grupo começou a ser pago este ano por 12 faixas salariais, dentro de um cronograma criado pela atual administração.

JULHO E DEZEMBRO



Existe ainda um projeto de emenda à lei orgânica, de autoria do vereador Célio Lupparelli (DEM), que estabelece datas para o depósito do benefício. De acordo com a proposta, metade deve ser quitada no primeiro dia do mês de julho e a segunda parcela no primeiro dia de dezembro, "relativamente aos meses correspondentes de pagamento de cada uma das parcelas".

Publicidade

REAJUSTE E SALÁRIO NO 2º DIA



Outros temas de interesse dos servidores do Rio que estão no radar são a retomada do pagamento dos salários no segundo dia útil do mês — hoje, o prazo é o quinto dia útil — e a concessão de reajuste.