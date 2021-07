Aplicativo é de uso exclusivo de servidores federais ativos, aposentados e pensionistas - Reprodução

Publicado 29/07/2021 18:04

Servidoras e servidores da União já podem solicitar a licença gestante, adotante e paternidade pelo SouGov.br. O aplicativo conta agora com mais quatro novos serviços que se somam às outras 24 funcionalidades já disponibilizadas na ferramenta. O app, lançado pelo governo, é voltado exclusivamente para funcionários públicos da União - ativos e aposentados -, pensionistas e anistiados civis do Poder Executivo Federal.

Além dos pedidos de licenças, a partir de agora os usuários podem cadastrar seus dados bancários pelo celular e alterar, por exemplo, a sua conta salário; requerer todos os benefícios, juntamente com o cadastro do novo dependente, num mesmo protocolo; e autorizar ou não a Administração a acessar a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física para fins de atendimento aos órgãos de controle.

O SouGov.br também tem outra novidade: a melhoria na visualização da margem consignável e a possibilidade de seu detalhamento, com opção de impressão em PDF.

Além disso, o aplicativo Sigepe Banco de Talentos - para o cadastro e gerenciamento de currículos - foi migrado para o SouGov.br, permitindo o acesso dos profissionais a mais esse serviço em um mesmo local.

PÚBLICO DE 1,3 MILHÃO DE PESSOAS



O aplicativo foi lançado no início de maio para cerca de 1,3 milhão de pessoas vinculadas ao Executivo federal e faz parte da transformação digital que a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (SEDGG) do Ministério da Economia vem realizando.

Com cerca de três meses em funcionamento, a ferramenta já conta com mais de 570 mil usuários e alcançou a nota média de 4.6 (na pontuação que vai até 5) nas principais lojas de aplicativos do país.

CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES

O SouGov.br foi desenvolvido pelo governo federal com a contribuição de 145 servidores das áreas de gestão de pessoas, que se voluntariaram para auxiliar na criação da ferramenta.

O app também registrou 20.088 servidores de todo o Brasil em seu Banco de Voluntários para testar as funcionalidades do aplicativo. Essa contribuição dos usuários-teste vêm contribuindo para identificar a necessidade de ajustes e, assim, auxiliar na evolução da ferramenta e melhorar a experiência do usuário.