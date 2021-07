Declaração é feita pelo Sispatri no portal do servidor - Reprodução

Publicado 30/07/2021 12:50

O prazo para a entrega da declaração de bens e valores por servidores ativos do Poder Executivo do Estado do Rio, que terminaria hoje, foi prorrogado para 30 de agosto. A nova data foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira. Agora, os 44.649 funcionários que ainda não prestaram as informações terão mais tempo para cumprir o protocolo.

A declaração é obrigatória e deve ser realizada por meio do Sistema de Controle de Bens Patrimoniais dos Agentes Públicos do Poder Executivo Estadual (Sispatri) no Portal do Servidor (www.servidor.rj.gov.br). Quem não apresentá-la sofrerá sanções, sendo uma delas o desligamento do cargo.

Segundo a Controladoria Geral do Estado, até ontem 75% dos funcionários haviam realizado o procedimento — ou seja, 134.707 vínculos.

No DO, o governo justificou o novo período considerando a prorrogação da data-limite para a entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao exercício de 2021, ano-calendário de 2020, pela Receita Federal. Além disso, apontou o isolamento social em decorrência da pandemia, "que gerou a necessidade de se estabelecer novo prazo para entrega de declaração eletrônica de bens e valores".