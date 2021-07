Declaração é feita pelo Sispatri no portal do servidor - Reprodução

Publicado 30/07/2021 05:50

Os servidores ativos do Poder Executivo estadual têm até hoje para entregar a Declaração de Bens e Valores por meio do Sispatri no Portal do Servidor (www.servidor.rj.gov.br). Segundo a Controladoria Geral do Estado, até ontem 75% dos funcionários haviam realizado o procedimento — ou seja, 134.707 vínculos.

A CGE aguarda o envio das informações por mais 44.649 profissionais. A medida é obrigatória, sob pena de demissão para quem não cumprir o protocolo.