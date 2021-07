A declaração de bens e valores é feita exclusivamente por meio do Sispatri no Portal do Servidor - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 31/07/2021 06:00

A Controladoria Geral do Estado (CGE RJ) prorrogou para o dia 30 de agosto o prazo de entrega da Declaração de Bens e Valores, exigida aos servidores ativos — incluindo comissionados e empregados públicos — do Poder Executivo fluminense. Com isso, 34.491 funcionários que ainda não apresentaram os dados terão mais tempo para cumprir o protocolo e evitar pendências.

Quem se recusar a fazer o procedimento ou prestar informação falsa responderá a processo administrativo disciplinar, sendo a demissão uma das punições previstas nesses casos.

A declaração é obrigatória a todo o pessoal da ativa e realizada exclusivamente por meio do Sistema de Controle de Bens Patrimoniais dos Agentes Públicos do Poder Executivo Estadual (Sispatri) no Portal do Servidor (www.servidor.rj.gov.br).

IMÓVEIS E DINHEIRO

Devem ser declarados todos os bens e fontes de renda: imóveis, dinheiro, títulos de ações, investimentos financeiros, entre outros.

O acesso ao Sispatri é somente via web por meio do navegador em computadores de mesa ou portáteis. Basta colocar login e senha, conforme no ano passado. Não é necessário qualquer programa específico, ressalta a Controladoria Geral do Estado.

A CGE lembra ainda que não houve qualquer mudança relevante para o usuário no procedimento para fazer a declaração.

MAIS DE 100 MIL DECLARARAM

Até ontem, 81% dos servidores (144.886 vínculos) haviam declarado, e 19% (34.491) estavam com essa pendência, de acordo com informações da CGE.